CARMEN LE BALLET Carcassonne
CARMEN LE BALLET Carcassonne vendredi 16 janvier 2026.
CARMEN LE BALLET
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 25 – 25 – 32 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Banderilles ? Oubliez le folklore c’est une Carmen de notre temps que convoque François Mauduit.
Parabole féministe avant l’heure, la révolutionnaire Carmen a planté quelques belles banderilles dans les flancs du patriarcat.
Ancien danseur du Béjart Ballet, aujourd’hui à la tête de sa propre compagnie, le chorégraphe rebat les cartes du genre et du désir dans une adaptation contemporaine intense et sensible, pour douze interprètes.
La trame originale de l’opéra est respectée, mais elle est profondément réinterrogée. Le chef des contrebandiers est remplacé par une figure féminine de pouvoir, en miroir de Carmen. Ensemble, ces 2 héroïnes composent un duo fascinant, deux figures de révolte et d’émancipation, confrontées à un monde masculin qu’elles défient à leur manière.
La danse, élégante, expressive et théâtrale, traduit avec force toute la complexité du sentiment amoureux attraction, rejet, fusion, trahison.
La musique, elle aussi, renverse les frontières. La partition iconique de Bizet dialogue avec des œuvres moins connues du compositeur, revisitées par des arrangements contemporains mêlant jazz, électro, guitare, piano et voix. Une matière sonore riche, vibrante, qui fait écho à la modernité brûlante de cette Carmen.
Durée 1h40 avec entracte
Cie FRANÇOIS MAUDUIT
Chorégraphe et mise en scène François MAUDUIT
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
Banderilles? Forget folklore: François Mauduit conjures up a Carmen of our time.
A feminist parable before its time, the revolutionary Carmen has planted some fine banderillas in the flanks of patriarchy.
A former dancer with the Béjart Ballet, now at the head of his own company, the choreographer reshuffles the cards of gender and desire in an intense, sensitive contemporary adaptation for twelve performers.
The original plot of the opera is respected, but is profoundly reinterpreted. The leader of the smugglers is replaced by a powerful female figure, mirroring Carmen. Together, these 2 heroines form a fascinating duo, two figures of revolt and emancipation, confronted by a masculine world that they defy in their own way.
The dance, elegant, expressive and theatrical, powerfully conveys the complexity of love: attraction, rejection, fusion, betrayal.
The music, too, breaks all boundaries. Bizet’s iconic score dialogues with lesser-known works by the composer, revisited by contemporary arrangements blending jazz, electro, guitar, piano and voice. A rich, vibrant sound that echoes the burning modernity of this Carmen.
Running time: 1h40 with intermission
Cie FRANÇOIS MAUDUIT
Choreographer and director: François MAUDUIT
German :
Banderilles ? Vergessen Sie die Folklore: Es ist eine Carmen unserer Zeit, die François Mauduit aufruft.
Die revolutionäre Carmen, eine feministische Parabel vor ihrer Zeit, hat einige schöne Banderillas in die Flanken des Patriarchats getrieben.
Der ehemalige Tänzer des Béjart Balletts, der heute seine eigene Kompanie leitet, mischt die Karten der Geschlechter und des Begehrens in einer intensiven und sensiblen zeitgenössischen Adaption für zwölf Darsteller neu.
Die ursprüngliche Handlung der Oper wird zwar beibehalten, aber grundlegend neu interpretiert. Der Anführer der Schmuggler wird durch eine weibliche Machtfigur ersetzt, die ein Spiegelbild von Carmen ist. Zusammen bilden die beiden Heldinnen ein faszinierendes Duo, zwei Figuren der Revolte und der Emanzipation, die mit einer Männerwelt konfrontiert sind, der sie auf ihre eigene Weise trotzen.
Der elegante, ausdrucksstarke und theatralische Tanz bringt die Komplexität des Liebesgefühls eindrucksvoll zum Ausdruck: Anziehung, Ablehnung, Verschmelzung und Verrat.
Auch die Musik sprengt die Grenzen. Bizets ikonische Partitur tritt in einen Dialog mit weniger bekannten Werken des Komponisten, die durch zeitgenössische Arrangements aus Jazz, Elektro, Gitarre, Klavier und Gesang neu interpretiert werden. Ein reiches, vibrierendes Klangmaterial, das die brennende Modernität dieser Carmen widerspiegelt.
Dauer: 1h40 mit Pause
Cie FRANÇOIS MAUDUIT
Choreograph und Regie: François MAUDUIT
Italiano :
Banderilles? Dimenticate il folklore: François Mauduit ha creato una Carmen per i nostri tempi.
Parabola femminista in anticipo sui tempi, la rivoluzionaria Carmen ha piantato delle belle banderillas nei fianchi del patriarcato.
Ex ballerino del Béjart Ballet, ora a capo della sua compagnia, il coreografo rimescola le carte del genere e del desiderio in un intenso e sensibile adattamento contemporaneo per dodici interpreti.
La trama originale dell’opera viene rispettata, ma profondamente reinterpretata. Il capo dei contrabbandieri è sostituito da una potente figura femminile, specchio di Carmen. Insieme, queste due eroine formano un duo affascinante, due figure di rivolta ed emancipazione, che si confrontano con un mondo maschile che sfidano a modo loro.
La danza, elegante, espressiva e teatrale, trasmette con forza tutta la complessità dell’amore: attrazione, rifiuto, fusione, tradimento.
Anche la musica abbatte i confini. L’iconica partitura di Bizet dialoga con opere meno conosciute del compositore, rivisitate in arrangiamenti contemporanei che combinano jazz, electro, chitarra, pianoforte e voce. Un suono ricco e vibrante che riecheggia la bruciante modernità di questa Carmen.
Durata: 1 ora e 40 minuti con intervallo
Cie FRANÇOIS MAUDUIT
Coreografo e regista: François MAUDUIT
Espanol :
¿Banderilles? Olvídese del folclore: François Mauduit ha conjurado una Carmen para nuestros tiempos.
Parábola feminista antes de tiempo, la Carmen revolucionaria planta unas buenas banderillas en los flancos del patriarcado.
Antiguo bailarín del Ballet Béjart, ahora al frente de su propia compañía, el coreógrafo vuelve a barajar las cartas del género y el deseo en una intensa y sensible adaptación contemporánea para doce intérpretes.
Se respeta el argumento original de la ópera, pero se reinterpreta profundamente. El líder de los contrabandistas es sustituido por una poderosa figura femenina, reflejo de Carmen. Juntas, estas 2 heroínas forman un dúo fascinante, dos figuras de la revuelta y la emancipación, enfrentadas a un mundo masculino al que desafían a su manera.
La danza, elegante, expresiva y teatral, transmite con fuerza toda la complejidad del amor: atracción, rechazo, fusión, traición.
También la música rompe fronteras. La emblemática partitura de Bizet dialoga con obras menos conocidas del compositor, revisitadas en arreglos contemporáneos que combinan jazz, electro, guitarra, piano y voz. Un sonido rico y vibrante que se hace eco de la ardiente modernidad de esta Carmen.
Duración: 1 hora 40 minutos con intervalo
Cie FRANÇOIS MAUDUIT
Coreógrafo y director: François MAUDUIT
