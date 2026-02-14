Carmen, Le Cratère à la Prairie, Alès

Carmen 17 et 18 février Le Cratère à la Prairie Gard

de 13€ à 27e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T20:30:00+01:00 – 2026-02-18T21:30:00+01:00

Pour notre plus grand plaisir, Carmen s’invite au Théâtre Éphémère une deuxième fois dans la saison ! Le célèbre opéra-comique est cette fois chorégraphié par Abou Lagraa, et dansé par treize interprètes du Ballet de l’Opéra de Tunis. Dans un univers poétique empreint de ses racines et de visions orientales, Abou Lagraa transpose et réinvente non pas « une » Carmen, mais « des » Carmen. Emplis de désir et de sensualité, les interprètes font jaillir les figures du double de la « Carmencita » avec une seule injonction : laissez Carmen vivre !

La musique tendre et mélancolique, pleine d’entrain et de gaieté de Carmen a toujours fasciné Abou Lagraa. Il imagine ici un univers épuré, sublimé par les lumières d’Alain Paradis, pour recentrer le regard sur la musique et la danse. Au-delà d’un corps fantasmé, Carmen représente la liberté, c’est pourquoi le chorégraphe refuse sa mort. À l’inverse, il célèbre sa force, sa solidarité et son irrévérence. Entre acrobaties sensuelles et mouvements collectifs, les danseuses et danseurs — venus du hip-hop, du classique ou du contemporain —

incarnent la vitalité d’une Méditerranée qui relie le Maghreb et l’Europe. Jouissive et engagée, sincère et éprise de liberté, cette Carmen saura vous séduire.

➡️ MERCREDI 18 FÉV. 19H30 – GRATUIT ⬅️ AVANT-SPECTACLE DANSE – Avec le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Maurice André

Spectacle naturellement accessible pour spectateurs sourds et malentendants. Des places vous sont pré-réservées. Confirmez votre venue à accessibilite@lecratere.fr

Le 18/02 Merci à l’Association JAHCA (Journées Accessibilité Handicap du Collectif Alésien) qui met à disposition ses Gilets Vibrants. Réservation accessibilite@lecratere.fr

Le Cratère à la Prairie Stade Maurice Laurent Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Ballet de l’Opéra de Tunis / Abou Lagraa