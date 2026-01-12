Carmen Maria Vega Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

Carmen Maria Vega

Carmen Maria Vega, chanteuse à la féminité incandescente, revient sur scène. Plus Carmen que jamais, artiste protéiforme et anti conformiste, elle interprète d’anciens titres choisis pour leur pouvoir explosif, les mixant subtilement avec des inédits nés de sa plume.

En duo avec le génial musicien Antoine Rault (Lescop, Forver Pavot, Vox Low) bassiste, guitariste et arrangeur, Carmen Maria Vega s’autorise tout. Réinventant et mélangeant les styles, elle est rock, chanson et électro à la fois, devenant le temps du show Carmen Ultra . On l’a vue prêter ses gambettes à Mistinguett au Casino de Paris, réinterpréter Boris Vian avec l’album Fais-moi mal, Boris !, sans oublier ses 3 albums solo, dont le très beau et très autobiographique Santa Maria en 2017.

Toujours en mouvement depuis 18 ans, experte incontestée de la scène, Carmen Maria Vega s’affranchit des codes et s’affirme comme une artiste libre…

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes des Pays de l’Aigle. .

