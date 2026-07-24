Informations pratiques

Voillans

Carmen, oiseaux Rebelles Opéra Promenade

Voillans Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Carmen, loin de l’Espagne de Bizet, chante, danse, dans les rues, les champs ou sur les places des villages de la région, au rythme de l’ensemble des Percussions Claviers de Lyon, avec ses xylophones, vibraphones, marimbas, et un piano. Quatre chanteurs lyriques et un chœur amateur font honneur aux grands airs de l’Opéra le plus populaire au monde, tandis que deux narrateurs, en quête d’un autre langage amoureux, viennent mettre en abîme leur création de l’œuvre. Ils interrogent la notion de crime passionnel. Peut-on encore aujourd’hui accepter les termes meurtre d’amour ?

La billetterie est ouverte huit jours avant chaque représentation pour les non-habitants aux villages.

Réservation uniquement sur notre billetterie en ligne ou par téléphone au 03 84 75 40 66.

Opéra promenade

Durée 2h15

Conseillé dès 8 ans

Tarif de 8€ à 14€ .

Voillans 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66

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English : Carmen, oiseaux Rebelles Opéra Promenade

L’événement Carmen, oiseaux Rebelles Opéra Promenade Voillans a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS