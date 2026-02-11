CARMEN Saint-Chély-d’Apcher

CARMEN

D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

L’humour est un oiseau rebelle ! 4 comédiens, 15 personnages… 1 guitare.

Prosper Mérimée a écrit Carmen en 1845. Bizet en a fait un opéra de 3h. Eux, une comédie de 1h20…

L’adaptation de Carmen par Christophe Delort mêle amour, tragédie et humour dans un spectacle dynamique et moderne. L’histoire de Carmen et Don José est revisitée avec des personnages hauts en couleur, une mise en scène rythmée et une musique alliant tradition et modernité, créant ainsi une atmosphère énergique et captivante.

À la fois accessible et émotive, cette version légère mais poignante de l’opéra classique séduit un large public, des enfants aux adultes, tout en préservant la force de la tragédie originale. .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 78 64 33 34 contact@eveil-prod.com

English :

Humor is a rebellious bird! 4 actors, 15 characters? 1 guitar.

Prosper Mérimée wrote Carmen in 1845. Bizet turned it into a 3-hour opera. Theirs is a 1h20 comedy?

