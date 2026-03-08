CARMEN SOUZA Béziers

CARMEN SOUZA

13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Carmen Souza, héritière cap-verdienne d’Ella Fitzgerald, présente Port’Inglês, un voyage entre Cap-Vert et Royaume-Uni où jazz et rythmes traditionnels s’entrelacent.

Dans le cadre du Festival Flamenco 2026.

On surnomme Carmen Souza, imprégnée à la fois des rythmes traditionnels africains et du jazz contemporain, l’héritière cap-verdienne d’Ella Fitzgerald .

Avec Port’Inglês, son nouveau disque, elle puise son inspiration dans ses deux patries le Cap-Vert et le Royaume-Uni, qui nourrit sa créativité.

Aux côtés de Théo Pascal, elle joue avec les codes du jazz et les rythmes traditionnels. Leur signature sonore singulière traduit, une fois encore, toute l’hybridité de l’archipel. .

13 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Carmen Souza, Cape Verdean heiress to Ella Fitzgerald, presents Port?Inglês, a journey between Cape Verde and the UK where jazz and traditional rhythms intertwine.

