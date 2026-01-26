Carmen Souza Espace Fayolle Guéret
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
La tournée internationale de la grande chanteuse du Cap Vert passe par Guéret…
Entre jazz et musique du monde, avec un héritage africain très présent, Carmen Souza mêle une approche
jazz avec les sonorités du Cap Vert, scattant et caressant les mélodies de sa voix sensuelle et énergisante.
Passant aisément de la mélancolie à l’allégresse, sur scène plus que nulle part, elle nous fait profiter de sa
joie de vivre communicative. .
