Carmen y la Fiesta de Los Muertos

Moulin à eau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-10-11

fin : 2025-11-11

2025-10-11

Pour les vacances de La Toussaint, l’Office du Tourisme de l’Anjou bleu vous a concocté un jeu de piste Baludik spécial Halloween, à découvrir au Bourg d’Iré (Segré-en-Anjou bleu) du 11 octobre au 11 novembre 2025!

Bienvenue à la grande fête del Día de los Muertos ! Guidés par Carmen, plongez au cœur de cette fête colorée et mystérieuse. Entre pétales de fleurs, bougies scintillantes et musiques entraînantes, partez à la recherche des ofrendas nécessaires à la cérémonie.

Un parcours où l’univers d’Halloween se teinte de traditions mexicaines, transformant la mort en joyeuses et vibrantes festivités ! .

Moulin à eau Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

For the All Saints’ Day vacations, the Anjou bleu Tourist Office has put together a special Halloween Baludik treasure hunt, to be discovered in Le Bourg d?Iré (Segré-en-Anjou bleu) from October 11 to November 11, 2025!

German :

Für die Allerheiligenferien hat das Office du Tourisme de l’Anjou bleu eine Baludik-Schnitzeljagd speziell für Halloween zusammengestellt, die Sie vom 11. Oktober bis zum 11. November 2025 in Le Bourg d’Iré (Segré-en-Anjou bleu) entdecken können!

Italiano :

Per le festività di Ognissanti, l’Ufficio del Turismo dell’Anjou bleu ha organizzato una speciale caccia al tesoro di Halloween Baludik, da scoprire a Le Bourg d’Iré (Segré-en-Anjou bleu) dall’11 ottobre all’11 novembre 2025!

Espanol :

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, la Oficina de Turismo de Anjou bleu ha organizado una búsqueda del tesoro especial Halloween Baludik, ¡que podrá descubrir en Le Bourg d’Iré (Segré-en-Anjou bleu) del 11 de octubre al 11 de noviembre de 2025!

L'événement Carmen y la Fiesta de Los Muertos Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-10-06