Carmina Burana Cité des Congrès Nantes

Carmina Burana Cité des Congrès Nantes samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 16:00 – 18:00

Gratuit : non 25 € à 71 € 25 € à 71 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/carmina-burana-2.html Tout public

Orchestre, choeur et ballet. Evénement musical et chorégraphique, « Carmina Burana » est l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle. Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, « Carmina Burana » a été composée par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le grand public. Le mouvement le plus célèbre, « O Fortuna », repris à la fin de l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu. Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, dansent l’amour et la luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables. Durée : 1h50 dont 20 min. d’entracte Représentations dans le grand auditorium :Samedi 8 novembre 2025 à 16h et à 20hDimanche 9 novembre 2025 à 14h et à 18h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/carmina-burana-2.html