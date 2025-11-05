CARMINA BURANA – ESPACE MAYENNE Laval

mercredi 5 novembre 2025.

CARMINA BURANA Début : 2025-11-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Evénement musical et chorégraphique, Franceconcert présente Carmina Burana, l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle.Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana a été composée par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le grand public. Le mouvement le plus célèbre, « O Fortuna », repris à la fin de l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu.Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, dansent l’amour et la luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables.Grand succès du XXème siècle joué dans le monde entier, ce spectacle original et plein de fougue ira à la rencontre du public pour une grande tournée européenne à partir de novembre 2025.

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53