CARMINA BURANA – LE CUBE Troyes

CARMINA BURANA Début : 2026-01-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Evénement musical et chorégraphique, Franceconcert présente Carmina Burana, l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle.Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana a été composée par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le grand public. Le mouvement le plus célèbre, « O Fortuna », repris à la fin de l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu.Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, dansent l’amour et la luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables.Grand succès du XXème siècle joué dans le monde entier, ce spectacle original et plein de fougue ira à la rencontre du public pour une grande tournée européenne à partir de novembre 2025.Musical and choreographic event, Franceconcert presents Carmina Burana in 2025 and 2026, one of the most popular masterpieces of the 20th century.Based on a collection of lyric poems, Carmina Burana was composed by Carl Orff between 1935 and 1936. Presented for the first time in 1937 at the Opera of Frankfurt, this masterful work has captivated audiences ever since, leaving no one unmoved. The most known movement” O Fortuna ” resumed in the end of the piece, is today world-famous.Interpreted with passion and power by choirs and soloists, these profane and Latin songs tell us a story of life and death, fate and above all, love. About 100 artists sing about the joy of the return of the spring and the pleasures of alcohol, play with the wheel of fate, dance love and lust. This new production seizes sensuality and emotion of this musical phenomenon to show that music, movement, and speech are inseparable.A major success of the 20th century played all over the world, this original and fervent piece will go for a big European tour from November 2025.Als muzikaal en choreografisch evenement presenteert Franceconcert in 2025 en 2026 Carmina Burana, een van de populairste meesterwerken van de 20e eeuw.Carmina Burana is gebaseerd op een verzameling lyrische gedichten en werd gecomponeerd door Carl Orff tussen 1935 en 1936. Dit meesterlijke werk werd voor het eerst gepresenteerd in 1937 in de Opera van Frankfurt en heeft sindsdien het publiek geboeid en niemand onberoerd gelaten. Het bekendste deel O Fortuna dat aan het einde van het stuk wordt hernomen, is vandaag de dag wereldberoemd.Deze profane en Latijnse liederen, met passie en kracht vertolkt door koren en solisten, vertellen ons een verhaal over leven en dood, het lot en vooral de liefde. Ongeveer 100 artiesten zingen over de vreugde van de terugkeer van de lente en de geneugten van alcohol, spelen met het rad van het lot, dansen liefde en lust. Deze nieuwe productie grijpt de sensualiteit en emotie van dit muzikale fenomeen aan om te laten zien dat muziek, beweging en spraak onafscheidelijk zijn.Dit originele en vurige stuk, een groot succes van de 20e eeuw dat over de hele wereld werd gespeeld, gaat vanaf november 2025 op een grote Europese tournee.Als musikalisches und choreografisches Ereignis präsentiert Franceconcert Carmina Burana, eines der berühmtesten Meisterwerke des 20. Jahrhunderts.Die auf einer Sammlung lyrischer Gedichte basierende Carmina Burana wurde von Carl Orff zwischen 1935 und1936 komponiert. Dieses meisterhafte Stück, das 1937 in der Frankfurter Oper uraufgeführt wurde, fasziniert seit jeher und lässt das breite Publikum nicht gleichgültig. Der berühmteste Satz, O Fortuna , der am Ende des Werkes wiederholt wird, ist heute weltberühmt.Die weltlichen und lateinischen Gesänge, die von Chor und Solisten leidenschaftlich und kraftvoll vorgetragen werden, erzählen uns eine Geschichte über Leben, Tod, Schicksal und vor allem über die Liebe. Fast 100 Künstler besingen die Freude über die Rückkehr des Frühlings und die Freuden des Alkohols, spielen mit dem Rad des Schicksals und tanzen über Liebe und Wollust. Diese neue Produktion greift dieses musikalische Phänomen auf sinnliche und emotionale Weise auf, um zu zeigen, dass Musik, Gestik und Sprache untrennbar miteinander verbunden sind.Jahrhunderts, die in der ganzen Welt gespielt wurde, wird diese originelle und temperamentvolle Aufführung ab November 2025 auf einer großen Europatournee auf das Publikum treffen.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CUBE BOULEVARD CHARLES DELESTRAINT 10000 Troyes 10