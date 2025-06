Carmina Burana – Saint-Florent-sur-Cher 21 juin 2025 21:00

Cher

Carmina Burana Place de la République Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

En 2025, le château de Saint-Florent souffle ses 400 bougies. Pour marquer ce quadricentenaire exceptionnel, la commune vous invite à un rendez-vous culturel inoubliable, où patrimoine et musique fusionnent dans un cadre historique d’exception.

À l’occasion des 400 ans de l’acquisition du château de Saint-Florent par Henri II de Bourbon-Condé, la municipalité organise une soirée grandiose placée sous le signe de l’émotion et du partage. En écho à la Fête de la Musique, l’œuvre magistrale Carmina Burana de Carl Orff résonnera dans les murs du château, interprétée par plus de 100 artistes les chœurs Vicus Aureus et Sol en Joie, accompagnés par l’Harmonie Angillonnaise.

Dirigée par Pierre Chatenay et Guillaume Bidon, cette alliance artistique locale donnera vie à une œuvre puissante, abordant les thèmes universels du destin, de l’amour et des excès de la vie. Une soirée gratuite, ouverte à tous, pour célébrer la culture vivante dans toute sa richesse. .

Place de la République

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 50 00

English :

In 2025, the Château de Saint-Florent will be celebrating its 400th anniversary. To mark this exceptional quadricentenary, the town invites you to an unforgettable cultural event, where heritage and music merge in an exceptional historical setting.

German :

Im Jahr 2025 wird das Schloss Saint-Florent 400 Kerzen ausblasen. Anlässlich dieses außergewöhnlichen vierhundertjährigen Jubiläums lädt die Gemeinde Sie zu einem unvergesslichen kulturellen Treffen ein, bei dem Kulturerbe und Musik in einem außergewöhnlichen historischen Rahmen verschmelzen.

Italiano :

Nel 2025, il Castello di Saint-Florent compirà 400 anni. In occasione di questo eccezionale quadricentenario, la città vi invita a partecipare a un evento culturale indimenticabile, in cui patrimonio e musica si fondono in una cornice storica d’eccezione.

Espanol :

En 2025, el castillo de Saint-Florent celebrará su 400 aniversario. Para conmemorar este excepcional cuatricentenario, la ciudad le invita a un evento cultural inolvidable, donde patrimonio y música se funden en un marco histórico excepcional.

