Carmina Harmonie Emotions et passion musicale Centre socio-culturel de Magny Metz

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
Un aprés midi exceptionnelle portée par l’énergie et la virtuosité de l’harmonie Carmina.
Un événement organisé par Camina Harmonie Orchestre de L’Union Saint Martin de Metz-Magny.Tout public
English :
An exceptional afternoon carried by the energy and virtuosity of the Carmina band.
An event organized by Camina Harmonie Orchestre de L’Union Saint Martin de Metz-Magny.
