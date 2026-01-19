Carmina Harmonie Emotions et passion musicale Centre socio-culturel de Magny Metz

Carmina Harmonie Emotions et passion musicale

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 15:00:00

Un aprés midi exceptionnelle portée par l’énergie et la virtuosité de l’harmonie Carmina.

Un événement organisé par Camina Harmonie Orchestre de L’Union Saint Martin de Metz-Magny.Tout public

.

An exceptional afternoon carried by the energy and virtuosity of the Carmina band.

An event organized by Camina Harmonie Orchestre de L’Union Saint Martin de Metz-Magny.

