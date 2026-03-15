Carnaaval et animations à Tendu

Place des Anciens Combattants Tendu Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Carnaval à Tendu, enfants & parents venez déguisés.

Avec au programme un défilé et concours du plus beau déguisement, des balades à poney, animations et maquillage enfant.

Une retraite aux flambeaux, mise à feu de Mr Carnaval suivi d’un feu d’artifice à 21h30 et d’une soirée dansante. .

Place des Anciens Combattants Tendu 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 58 34 28 contact.tendusdetend@gmail.com

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English :

Carnival at Tendu, kids & parents come dressed up.

L’événement Carnaaval et animations à Tendu Tendu a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée de la Creuse