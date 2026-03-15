Carnaaval et animations à Tendu Tendu
Carnaaval et animations à Tendu Tendu samedi 18 avril 2026.
Carnaaval et animations à Tendu
Place des Anciens Combattants Tendu Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Carnaval à Tendu, enfants & parents venez déguisés.
Avec au programme un défilé et concours du plus beau déguisement, des balades à poney, animations et maquillage enfant.
Une retraite aux flambeaux, mise à feu de Mr Carnaval suivi d’un feu d’artifice à 21h30 et d’une soirée dansante. .
Place des Anciens Combattants Tendu 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 58 34 28 contact.tendusdetend@gmail.com
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English :
Carnival at Tendu, kids & parents come dressed up.
L’événement Carnaaval et animations à Tendu Tendu a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée de la Creuse