Carnabal | Centre Culturel Centre culturel Langeac

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07 00:45:00

Date(s) :

2026-03-07

Soirée Carnabal au Centre Culturel de Langeac, au programme déambulation avec Batucada Batala, cérémonie carnaval et fanfare du dragon, ouverture des portes, buvette et repas, concours de déguisement, concert Dje Baleti, Grifol et DJ Jaguatirica.

Carnabal evening at the Centre Culturel de Langeac, featuring: a parade with Batucada Batala, carnival ceremony and dragon fanfare, door opening, refreshment bar and meal, masquerade costume competition, concert by Dje Baleti, Grifol and DJ Jaguatirica.

