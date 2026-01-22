Carna’bal des mômes Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

Carna’bal des mômes

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Déguise-toi et viens schtroumpfer avec nous à l’occasion du carna’bal des mômes pour un après-midi dansant et festif ! Venez nombreux !

Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 contact@mairiebdp.fr

English :

Get dressed up and come smurf with us at the carna’bal des mômes for a festive afternoon of dancing! Come one, come all!

L’événement Carna’bal des mômes Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-22 par Valence Romans Tourisme