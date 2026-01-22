Carna’bal des mômes Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage
Carna’bal des mômes Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage samedi 7 février 2026.
Carna’bal des mômes
Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Déguise-toi et viens schtroumpfer avec nous à l’occasion du carna’bal des mômes pour un après-midi dansant et festif ! Venez nombreux !
Maison des associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 contact@mairiebdp.fr
English :
Get dressed up and come smurf with us at the carna’bal des mômes for a festive afternoon of dancing! Come one, come all!
L’événement Carna’bal des mômes Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-22 par Valence Romans Tourisme