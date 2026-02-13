CARNABAL | LANGEAC Rue léo lagrange Langeac
16h30 Départ le la mairie, déambulation avec la batucada, 18h30 cérémonie carnaval au parvis du centre culturel avec la participation de l’Avant Garde. Buvette, repas, concours de déguisement. Concerts à partir de 20h30.
Rue léo lagrange Centre culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes animation@ville-langeac.com
4:30 pm: Departure from the town hall, parade with the batucada, 6:30 pm: Carnival ceremony in front of the cultural center with the participation of the Avant Garde. Refreshment bar, meal, fancy-dress competition. Concerts from 8.30pm.
