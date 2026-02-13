CARNABAL | LANGEAC Rue léo lagrange Langeac

CARNABAL | LANGEAC

Rue léo lagrange Centre culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07 00:45:00

Date(s) :

2026-03-07

16h30 Départ le la mairie, déambulation avec la batucada, 18h30 cérémonie carnaval au parvis du centre culturel avec la participation de l’Avant Garde. Buvette, repas, concours de déguisement. Concerts à partir de 20h30.

Rue léo lagrange Centre culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes animation@ville-langeac.com

English :

4:30 pm: Departure from the town hall, parade with the batucada, 6:30 pm: Carnival ceremony in front of the cultural center with the participation of the Avant Garde. Refreshment bar, meal, fancy-dress competition. Concerts from 8.30pm.

