CARNABALL Merville samedi 14 février 2026.
SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Le Carnaball du Basket Mervillois est de retour !
Ce tournoi de basket déguisé 3×3 débutera avec les enfants à 15h00 puis les adultes à 17h30.
L’inscription devra se faire auprès de l’association. Sur place, vous retrouverez une buvette et un repas traiteur. 5 .
SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
Mervillois Basket’s Carnaball is back!
