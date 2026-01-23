Carna’Trail Courez déguisés ! Coëtmieux

Carna’Trail Courez déguisés !

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

À l’occasion du défilé de carnaval, participez à un trail non chronométré, fun et accessible à tous

Ici, pas de chrono, pas de pression juste du plaisir, de la bonne humeur et des costumes !

2 parcours au choix

– un circuit de 6 kms accessibles à toutes et tous à partir de 16 ans.

– un circuit de 12 kms un peu plus technique.

Direction la vallée du Gouessant pour un parcours nature mêlant chemins, sentiers avec des passages parfois techiques, bord de rivière et paysages verdoyants

Déguisement fortement recommandé !

Super-héros, clowns, pirates ou créatures improbables… tout est permis !

Pendant que certains courent, d’autres font la fête

– Madame sur les sentiers

– Monsieur et les enfants au défilé du carnaval (départ 17h45)

– Tout le monde se retrouve à l’arrivée pour vivre pleinement la fête

Un concours du meilleur déguisement viendra récompenser les coureurs les plus créatifs

Récompense pour TOUS les coureurs à l’arrivée ( une soupe chaude et une surprise)

Besoin d’une motivation supplémentaire pour t’inscrire => 1 euro par inscription sera reversée à l’association les ptits doudous briochins afin d’améliorer le vécu des enfants opérés au CH Yves Le Foll.

Sur place buvette, galettes-saucisses, crêpes pour prolonger la convivialité!

Un événement sportif, familial et festif, à vivre entre amis ou en famille, où l’important est de participer… et de s’amuser !

Alors, prêt(e) à courir le carna’trail ?

Inscriptions possibles sur place le 14 mars 2026 si il reste des places.

Attention validation pour valider votre inscription, il vous faut impérativement remplir en ligne le PPS (Parcours Prévention Santé) pour obtenir un code de validation. Les certificats médicaux ne seront pas acceptés, en revanche, les licences d’athlétisme le sont.

L’attestation PPS devra être valide jusqu’au 14 mars 2026.

Les mineurs devront présenter une autorisation parentale. Organisé par l’association Bouge Ton Coet .

Coëtmieux 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

