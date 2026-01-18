Carnaval: 1an de Butter Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz
Carnaval: 1an de Butter Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz jeudi 5 février 2026.
Carnaval: 1an de Butter
Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
BUTTTER URTE BAT vin + à manger avec les mains + disc Jokey .
Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 53 39 17 d.z.ihauteriak@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval: 1an de Butter
L’événement Carnaval: 1an de Butter Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Pays Basque