Carnaval 2026 Cormes

Rendez-vous le samedi 7 mars à l’école de Cormes pour le CARNAVAL en costumes délirants !
Buvette conviviale crêpes , vin chaud et chocolat chaud pour les petits !
Venez en famille ou entre amis ! Masques et déguisements encouragés. .
23 Rue Henri Poussin Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire ape.cormes@gmail.com
