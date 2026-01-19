Carnaval 2026 Cormes

Carnaval 2026

23 Rue Henri Poussin Cormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Rendez-vous le samedi 7 mars à l’école de Cormes pour le CARNAVAL en costumes délirants !

Buvette conviviale crêpes , vin chaud et chocolat chaud pour les petits !

Venez en famille ou entre amis ! Masques et déguisements encouragés. .

23 Rue Henri Poussin Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire ape.cormes@gmail.com

