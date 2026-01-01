Carnaval 2026 de Saint-Maixent l’Ecole

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Carnaval 2026 à Saint-Maixent-l’École

Enfilez vos plus beaux déguisements et rejoignez les artistes et les associations présentes pour défiler en musique. Des animations et une buvette sont prévues sur cette matinée festive et conviviale.

Programme complet à venir .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval 2026 de Saint-Maixent l’Ecole

L’événement Carnaval 2026 de Saint-Maixent l’Ecole Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Haut Val De Sèvre