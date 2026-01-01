Carnaval 2026 de Saint-Maixent l’Ecole Saint-Maixent-l’École
Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Carnaval 2026 à Saint-Maixent-l’École
Enfilez vos plus beaux déguisements et rejoignez les artistes et les associations présentes pour défiler en musique. Des animations et une buvette sont prévues sur cette matinée festive et conviviale.
Programme complet à venir .
Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com
