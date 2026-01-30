Carnaval 2026 La Ferté-Bernard
Rue d’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Venez profiter d’un moment festif et coloré, en famille ou entre amis, le Samedi 7 Mars 2026 de 10h00 à 12h30 dans la cour de l’école Jean Rostand.
Le carnaval est ouvert à tous Jeux-Maquillage-Coloriage-Photos souvenirs …
Une buvette sera à votre disposition et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place avec du sucré et du salé .
Nous vous attendons nombreux pour faire la fête avec nous !
N’oubliez pas vos déguisements. .
Rue d’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire apedelhuisne@gmail.com
