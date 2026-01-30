Carnaval 2026 La Ferté-Bernard

Carnaval 2026

Rue d’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez profiter d’un moment festif et coloré, en famille ou entre amis, le Samedi 7 Mars 2026 de 10h00 à 12h30 dans la cour de l’école Jean Rostand.

Le carnaval est ouvert à tous Jeux-Maquillage-Coloriage-Photos souvenirs …

Une buvette sera à votre disposition et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place avec du sucré et du salé .

Nous vous attendons nombreux pour faire la fête avec nous !

N’oubliez pas vos déguisements. .

Rue d’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire apedelhuisne@gmail.com

