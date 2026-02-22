Carnaval 2026 Saint-Florent-sur-Cher

Carnaval 2026

Un carnaval festif et gratuit sur le thème de la musique, rythmé par déambulation, boum et soirée années 80 à Saint-Florent-sur-Cher.

Le Centre Culturel Louis Aragon accueille le Carnaval de Saint-Florent-sur-Cher samedi 21 mars 2026, placé sous le thème de la musique. Cette journée festive et gratuite débutera avec un stand maquillage à Super U de 10h à 11h30, avant une boum animée par JR Animation de 14h30 à 17h30. À 18h, place au cortège en déambulation animée dans la ville, suivi de la mise à feu du Roi Gras à 19h. La soirée se poursuivra dès 20h avec une soirée dansante spéciale années 80. Buvette et crêpes sur place toute la journée. Plateau repas sur réservation (12 €, hors boisson) au 02 48 23 50 08. 12 .

A festive, free carnival on the theme of music, with a parade, dance and 80s party in Saint-Florent-sur-Cher.

