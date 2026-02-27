Carnaval 2026 Saint-Rémy-de-Provence

Carnaval 2026

Du vendredi 27 au samedi 28 mars 2026.

– Le vendredi à partir de 20h

– Le samedi à partir de 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le vendredi 27 et samedi 28 mars, retrouvez le carnaval à Saint-Rémy-de-Provence !Enfants

Programme du Carnaval 2026



– LE VENDREDI 27 MARS

Dans les rues de Saint-Rémy. Rendez-vous place de la mairie à partir de 19h, départ à 20h, tout de blanc vêtu avec une pointe de rouge !.

Les esprits réveillent les vivants et annoncent le Carnaval. Habillés et grimés de blanc, ils déambulent dans les rues et réveillent la population en leur chantant leur sérénade.



– LE SAMEDI 15 MARS

16h départ de la Grande Chauchade dans les rues de Saint-Rémy, devant le portail de la cour de l’école de la république. En présence de l’association du Carnaval avec la Chauche-Vieille, ses tirailleurs et ses pèles, le groupe de musique traditionnelle Batuc’azul, la fanfare marseillaise La Farigoule et de nombreuses associations.

18h crémation du Caramentran place de la mairie.

Ouverture de la buvette et fête au son des galoubets, des tambourins et d’animations diverses.

19h30 soirée musicale gratuite, avec soupe offerte, pissagne de la Chauche-Vieille place de la mairie.



Le carnaval a été créé il y a plus d’une vingtaine d’années par des Saint-Rémois. Ils ont créé le personnage de la Chauche Vieille, figure emblématique du Carnaval à Saint-Rémy, en s’inspirant de la sorcière et guérisseuse, Taven, de Mistral. Chaucha, en provençal, signifie “piétiner”. Pendant les premières années, la chauchade (le défilé) commençait par la sortie de la Chauche et Caramantran (le monstre) des égouts de Saint-Rémy. La Chauche est là pour annoncer l’arrivée du printemps et Caramantran incarne tous les maux subis dans l’année, en particulier les maux dus au pouvoir politique. C’est pour cela qu’il doit être jugé. .

Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur carnavaldestremy@gmail.com

English :

On Friday 27 and Saturday 28 March, join in the carnival at Saint-Rémy-de-Provence!

