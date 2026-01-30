Carnaval & 20e anniversaire de la bibliothèque

Courçay Indre-et-Loire

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Carnaval et 20e anniversaire de la bibliothèque de Courcay le samedi 28 mars 2026 de 15h à 18h.

Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 16 06

English :

Carnival and 20th anniversary of the Courcay library on Saturday, March 28, 2026 from 3pm to 6pm.

