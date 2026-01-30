Carnaval & 20e anniversaire de la bibliothèque Courçay
Carnaval & 20e anniversaire de la bibliothèque Courçay samedi 28 mars 2026.
Carnaval & 20e anniversaire de la bibliothèque
Courçay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Carnaval et 20e anniversaire de la bibliothèque de Courcay le samedi 28 mars 2026 de 15h à 18h.
Carnaval et 20e anniversaire de la bibliothèque de Courcay le samedi 28 mars 2026 de 15h à 18h. .
Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 16 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnival and 20th anniversary of the Courcay library on Saturday, March 28, 2026 from 3pm to 6pm.
L’événement Carnaval & 20e anniversaire de la bibliothèque Courçay a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER