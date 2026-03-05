Carnaval à Amboise

Place Michel Debré Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 09:45:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La ville d’Amboise organise son carnaval le samedi 11 avril 2026!

Au départ de la Place Michel Debré, inspirez-vous des musiques et danses autour du monde pour vos costumes de cette année et venez défiler dans les rues d’Amboise !

9h45 Rendez-vous place Michel Debré

10h00 Départ du cortège animé par les musiciens d’Alegria de Tours, les danseuses de Samba Otimo, la compagnie Karnavage et Salsamania

Au départ et l’arrivée photo souvenir dans la boîte à selfie, installée place Michel Debré

Gratuit .

Place Michel Debré Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23 m.quinteiro@ville-amboise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnival

Amboise organising its carnival on Saturday 11 April 2026!

L’événement Carnaval à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE AMBOISE