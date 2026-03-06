Carnaval à Arcins Arcins
Le comité des fêtes d’Arcins et l’APE les p’tits arcinois organisent le Carnaval !
Vendredi 6 mars
17 départ du char de la salle des fêtes d’Arcins.
19h repas sur réservation .
Arcins 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 83 94 17
