Carnaval à Arcins

Arcins Gironde

Gratuit

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Le comité des fêtes d’Arcins et l’APE les p’tits arcinois organisent le Carnaval !

Vendredi 6 mars

17 départ du char de la salle des fêtes d’Arcins.

19h repas sur réservation .

Arcins 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 83 94 17

