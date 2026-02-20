Carnaval à Arudy Arudy

Carnaval à Arudy

Place du Foirail Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez partager un moment en famille ou entre ami·es au Carnaval d’Arudy ! Déguisez-vous et défilons ensemble depuis la Place du Foirail vers la Salle Espalungue. Au programme bûcher de Sent Pançard, animation musicale et goûter festif. .

Place du Foirail Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11

