Carnaval à Arudy Arudy
Carnaval à Arudy Arudy samedi 28 février 2026.
Carnaval à Arudy
Place du Foirail Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Venez partager un moment en famille ou entre ami·es au Carnaval d’Arudy ! Déguisez-vous et défilons ensemble depuis la Place du Foirail vers la Salle Espalungue. Au programme bûcher de Sent Pançard, animation musicale et goûter festif. .
Place du Foirail Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval à Arudy
L’événement Carnaval à Arudy Arudy a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées