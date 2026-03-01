Carnaval à Assier

Halle d’Assier Assier Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Ape d'Assier, la salamandre, organise une journée festive,

Animation festive organisée à la Halle d Assier avec déambulation, musique live, démonstrations de capoeira, animation maquillage, buvette et restauration sur place

Ape d'Assier, la salamandre, organise une journée festive,

Animation festive organisée à la Halle d Assier avec déambulation, musique live, démonstrations de capoeira, animation maquillage, buvette et restauration sur place. Participation de plusieurs associations locales pour une journée conviviale ouverte à tous.

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Halle d’Assier Assier 46320 Lot Occitanie +33 7 89 84 00 08

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English :

Ape d'Assier, la salamandre, is organizing a festive day,

Festive entertainment organized at the Halle d’Assier with strolling, live music, capoeira demonstrations, face painting animation, refreshments and food on site

L’événement Carnaval à Assier Assier a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Lacapelle Marival