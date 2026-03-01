Carnaval à Assier Assier
Carnaval à Assier Assier dimanche 22 mars 2026.
Carnaval à Assier
Halle d’Assier Assier Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 12:30:00
Date(s) :
2026-03-22
Ape d'Assier, la salamandre, organise une journée festive,
Animation festive organisée à la Halle d Assier avec déambulation, musique live, démonstrations de capoeira, animation maquillage, buvette et restauration sur place
Ape d'Assier, la salamandre, organise une journée festive,
Animation festive organisée à la Halle d Assier avec déambulation, musique live, démonstrations de capoeira, animation maquillage, buvette et restauration sur place. Participation de plusieurs associations locales pour une journée conviviale ouverte à tous.
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Halle d’Assier Assier 46320 Lot Occitanie +33 7 89 84 00 08
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English :
Ape d'Assier, la salamandre, is organizing a festive day,
Festive entertainment organized at the Halle d’Assier with strolling, live music, capoeira demonstrations, face painting animation, refreshments and food on site
L’événement Carnaval à Assier Assier a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Lacapelle Marival