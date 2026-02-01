Carnaval à Asté à la salle des fêtes d’Asté Asté

Carnaval à Asté

à la salle des fêtes d’Asté ASTE Asté Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Enfilez votre plus beau déguisement et venez faire la fête à Asté !

15h défilé avec les enfants dans le village suivi d’un gouter

20h repas animé Spriral Dreams

Pensez à réserver votre repas!

Menu salade, daube saucisse, patate persillé, fromage, dessert, café et vin ! 18€ .

à la salle des fêtes d’Asté ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 39 48 71

Put on your best disguise and come celebrate in Asté!

3pm: children’s parade through the village, followed by a snack

8pm: Spriral Dreams dinner

