Carnaval à Asté à la salle des fêtes d’Asté Asté

à la salle des fêtes d’Asté ASTE Asté Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Enfilez votre plus beau déguisement et venez faire la fête à Asté !
15h défilé avec les enfants dans le village suivi d’un gouter
20h repas animé Spriral Dreams
Pensez à réserver votre repas!
Menu salade, daube saucisse, patate persillé, fromage, dessert, café et vin ! 18€ .
à la salle des fêtes d’Asté ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 39 48 71
English :
Put on your best disguise and come celebrate in Asté!
3pm: children’s parade through the village, followed by a snack
8pm: Spriral Dreams dinner
