Carnaval à Aureille Salle de la Grand-Terre Aureille

Samedi 14 mars 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le samedi 14 mars à 15h devant la Salle de la Grand-Terre à Aureille pour le grand défilé du carnaval !Familles

L’association des parents d’élèves d’Aureille vous attend nombreuses et nombreux pour son grand défilé du carnaval sur le thème des princesses, chevaliers et dragons !



Rendez-vous à 15h devant la Salle de la Grand-Terre !

Au programme

– 15h30 Départ du défilé de costumes

– Feu du caramatran



Après le défilé

– Goûter offert aux enfants

– Jeux & animations

– Petite restauration sur place



N’oubliez pas de venir déguisés (même les parents) pour passer un bon moment en famille !

Les enfants, pensez à apporter votre contenant pour récupérer les confettis ! .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17 ape.aureille13@gmail.com

Meet on Saturday 14 March at 3pm in front of the Salle de la Grand-Terre in Aureille for the grand carnival parade!

