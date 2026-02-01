Carnaval à Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan

Carnaval à Beaudéan

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

2026-02-28 16:00:00

2026-02-28

Dés 16h Jeux pour les enfants à la salle des fêtes avec gouter

16h30 départ vers le bucher de Monsieur Carnaval

19h30 repas animé par le podium expérience

Menu: paëlla, fromage, tarte aux pommes, café 13€ .

Pensez à réserver ! .

BEAUDEAN 4 place de la Mairie Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 26 31 02

From 4pm: Children’s games in the Salle des Fêtes with a snack

4:30 p.m.: departure for the bucher of Monsieur Carnaval

7:30 p.m.: meal hosted by the podium experience

