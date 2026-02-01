Carnaval à Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan
Carnaval à Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan samedi 28 février 2026.
Carnaval à Beaudéan
BEAUDEAN 4 place de la Mairie Beaudéan Hautes-Pyrénées
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Dés 16h Jeux pour les enfants à la salle des fêtes avec gouter
16h30 départ vers le bucher de Monsieur Carnaval
19h30 repas animé par le podium expérience
Menu: paëlla, fromage, tarte aux pommes, café 13€ .
Pensez à réserver ! .
BEAUDEAN 4 place de la Mairie Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 26 31 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 4pm: Children’s games in the Salle des Fêtes with a snack
4:30 p.m.: departure for the bucher of Monsieur Carnaval
7:30 p.m.: meal hosted by the podium experience
L’événement Carnaval à Beaudéan Beaudéan a été mis à jour le 2026-02-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65