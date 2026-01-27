Carnaval à Beauregard La maison du parc Rennes Mercredi 11 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Carnaval au parc de Beauregard

Après une très belle édition l’an dernier, le carnaval à Beauregard arrive à grands pas !

Nous vous donnons rendez-vous au niveau des tables de pique-nique près de la maison du parc le Mercredi 11 Février parc à 10h.

Nous descendrons jusqu’au Cadran, pour clôturer l’évènement par un goûter.

Le groupe de musique « Musique Social Club » nous accompagnera musicalement lors de la déambulation.

Au plaisir de vous retrouver petits et grands sur cet événement, avec vos plus beaux costumes ou masques, pour un cortège riche en couleurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T12:00:00.000+01:00

1



La maison du parc 2 Avenue André Malraux rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

