Carnaval à Bonnétable Bonnétable
Carnaval à Bonnétable Bonnétable samedi 28 février 2026.
Carnaval à Bonnétable
Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Déguisements et autres masques indispensables !
Venez fêter Carnaval à Bonnétable !
Au programme
14h maquillage au Centre Mazagran
15h défilé dans les rues de Bonnétable
16h15 Goûter offert par l’Union des Commerçants
Animation gratuite, sans inscription Plus d’infos au 02 43 29 00 01 .
Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 00 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Disguises and masks a must!
L’événement Carnaval à Bonnétable Bonnétable a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Maine Saosnois