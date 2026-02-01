Carnaval à Bonnétable

Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Déguisements et autres masques indispensables !

Venez fêter Carnaval à Bonnétable !

Au programme

14h maquillage au Centre Mazagran

15h défilé dans les rues de Bonnétable

16h15 Goûter offert par l’Union des Commerçants

Animation gratuite, sans inscription Plus d’infos au 02 43 29 00 01 .

Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 00 01

English :

Disguises and masks a must!

