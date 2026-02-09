Carnaval à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy
Carnaval à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy samedi 14 février 2026.
Carnaval à Bucey lès Gy
ancienne école maternelle Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Venez vivre un bon moment lors de cet après-midi carnaval organisé par l’association Les Zanimations . Rendez-vous à l’ancienne école maternelle de 14h à 16h et profitez du défilé des enfants, des jeux et même des beignets de carnaval. sur inscription (5 € pour les non adhérents). .
ancienne école maternelle Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 32 83 30 leszanimations@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carnaval à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY