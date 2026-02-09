Carnaval à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy

Carnaval à Bucey lès Gy

ancienne école maternelle Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez vivre un bon moment lors de cet après-midi carnaval organisé par l'association Les Zanimations . Rendez-vous à l'ancienne école maternelle de 14h à 16h et profitez du défilé des enfants, des jeux et même des beignets de carnaval. sur inscription (5 € pour les non adhérents). .

ancienne école maternelle Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 32 83 30 leszanimations@gmail.com

