CARNAVAL À CAUSSINIOJOULS Caussiniojouls
Caussiniojouls Hérault
Le Comité des fêtes & l’attente familiale vous propose le carnaval sur le thème de venise à 14h sur le parking arrière château. Élection du meilleu déguisement. Spectacle pour petits et grands ! Buvette & goûter. Venez nombreux !
Caussiniojouls 34600 Hérault Occitanie +33 6 23 77 11 94
English :
The Comité des fêtes & l’attente familiale invite you to a Venice-themed carnival at 2pm in the parking lot behind the château. Election of the best costume. Entertainment for young and old! Refreshments & snacks. Come one, come all!
