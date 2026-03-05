CARNAVAL À CAUSSINIOJOULS Caussiniojouls

CARNAVAL À CAUSSINIOJOULS

Le Comité des fêtes & l’attente familiale vous propose le carnaval sur le thème de venise à 14h sur le parking arrière château. Élection du meilleu déguisement. Spectacle pour petits et grands ! Buvette & goûter. Venez nombreux !

Caussiniojouls 34600 Hérault Occitanie +33 6 23 77 11 94

The Comité des fêtes & l’attente familiale invite you to a Venice-themed carnival at 2pm in the parking lot behind the château. Election of the best costume. Entertainment for young and old! Refreshments & snacks. Come one, come all!

