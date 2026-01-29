Carnaval à Chamorin Baraize
Carnaval à Chamorin Baraize samedi 28 mars 2026.
Carnaval à Chamorin
Baraize Indre
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Carnaval à Chamorin organisé par Les Gamins d’ Baraize .
Les Gamins de Baraize vous invitent à un après-midi carnaval !
Venez déguisés pour partager un moment festif et joyeux tous ensemble .
Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire lesgaminsdbaraize@gmail.com
English :
Halloween in Chamorin by Les Gamins d’ Baraize .
