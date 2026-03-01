Carnaval à Eygalières Salle des Fêtes Eygalières

Carnaval à Eygalières

Samedi 14 mars 2026 à partir de 14h45.

Sous réserve de conditions météo favorables. Salle des Fêtes Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:45:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le carnaval débarque à Eygalières samedi 14 mars à partir de 14h45 !Familles

Sortez vos costumes, vos confettis… et votre bonne humeur !



Rendez-vous 14h45 devant la Salle des Fêtes.



Au programme

15h Les mascottes accompagnent les enfants dans le grand défilé du village

15h30 Spectaculaire crémation du Caramantran

16h Grand show de Stitch pour clôturer la fête en beauté

16h15 Moment de partage avec Stitch pour des photos, câlins et souvenirs inoubliables



Buvette et goûter sur place .

Salle des Fêtes Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 19 53 63 apeeygalieres13810@gmail.com

English :

The carnival arrives in Eygalières on Saturday 14 March from 2.45pm!

L’événement Carnaval à Eygalières Eygalières a été mis à jour le 2026-03-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles