Carnaval à la Bibliothèque de Lignières Lignières mardi 17 février 2026.
4 Chemin de l'Ange Blanc Lignières Cher
Gratuit
Mardi 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
La bibliothèque de Lignières vous invite à célébrer le Carnaval dans la joie et la bonne humeur !
Après-midi Carnaval à la Bibliothèque municipale de Lignières avec au programme lectures d'histoires, activités manuelles et dégustation de crêpes. Petits et grands sont les bienvenus, costumés c'est encore mieux ! Dès 4 ans, inscriptions souhaitées.
4 Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr
The Lignières library invites you to celebrate Carnival with fun and joy!
