Carnaval à la Bibliothèque de Lignières Lignières

Carnaval à la Bibliothèque de Lignières

4 Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

La bibliothèque de Lignières vous invite à célébrer le Carnaval dans la joie et la bonne humeur !

Après-midi Carnaval à la Bibliothèque municipale de Lignières avec au programme lectures d’histoires, activités manuelles et dégustation de crêpes. Petits et grands sont les bienvenus, costumés c’est encore mieux ! Dès 4 ans, inscriptions souhaitées. .

+33 2 48 60 20 86 bibliotheque-lignieres@outlook.fr

English :

The Lignières library invites you to celebrate Carnival with fun and joy!

