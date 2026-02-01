Carnaval à la Cité de l’Économie Cité de l’Économie Paris

Pour le premier jour des vacances de février, la Cité de l’Économie invite les familles à célébrer le Carnaval au musée avec une offre spéciale pensée pour les enfants : l’entrée est gratuite pour tous les enfants venant déguisés.

Installée dans le cadre exceptionnel de l’Hôtel Gaillard, véritable château en plein Paris, la Cité de l’Économie propose une visite ludique et interactive, idéale pour une sortie culturelle en famille à Paris pendant les vacances d’hiver. Les parents et les enfants peuvent ainsi découvrir l’exposition permanente, qui explique l’économie de façon accessible et amusante, ainsi que l’exposition Les Mystères de l’argent, présentée pour ses tout derniers jours avant sa fermeture le 8 mars 2026.

Cette journée festive est l’occasion parfaite de combiner activité gratuite pour les enfants, découverte patrimoniale et visite d’un musée ludique, dans un environnement adapté à tous les âges et propice à l’éveil de la curiosité.

Modalités :

Tous les enfants déguisés bénéficient d’une entrée gratuite (exposition permanente et/ou temporaire)

Réservation obligatoire (tarif gratuit sur la billetterie en ligne)

Le samedi 21 février 2026

de 10h00 à 19h00

gratuit Public enfants et jeunes.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris



