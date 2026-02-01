Carnaval à La Fabrique à Bretzels

14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-17

La Fabrique à Bretzels fête carnaval en offrant l’entrée aux enfants (jusqu’à 14 ans) déguisés ! C’est le moment d’en profiter ! Et comme toujours, vous pourrez observer en direct la fabrication des bretzels Boehli et les déguster !

14 rue des Genêts Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 16 75 info@lafabriqueabretzels.fr

English :

The Pretzel Factory celebrates Carnival by offering admission to children (up to 14 years old) dressed up! It’s time to take advantage of it! And as always, you can watch Boehli pretzels being made and taste them!

L’événement Carnaval à La Fabrique à Bretzels Gundershoffen a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte