Carnaval à La Ferme de Jolie Fleur La Ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air

Carnaval à La Ferme de Jolie Fleur

La Ferme de Jolie Fleur 2 La Fopntenelle Péret-Bel-Air Corrèze

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Pourquoi ne pas venir passer le carnaval avec les animaux de La Ferme de Jolie Fleur ?

Caresses, nourrissage des lapins et du cochon Toupinou, fabrication de masques et crêpes, un joli programme.

On vous attend vite! .

La Ferme de Jolie Fleur 2 La Fopntenelle Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 04 61 31 sabine.virolle@wanadoo.fr

