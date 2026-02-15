Carnaval à La Ferme de Jolie Fleur La Ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air
La Ferme de Jolie Fleur 2 La Fopntenelle Péret-Bel-Air Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Pourquoi ne pas venir passer le carnaval avec les animaux de La Ferme de Jolie Fleur ?
Caresses, nourrissage des lapins et du cochon Toupinou, fabrication de masques et crêpes, un joli programme.
On vous attend vite! .
La Ferme de Jolie Fleur 2 La Fopntenelle Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 04 61 31 sabine.virolle@wanadoo.fr
