Carnaval à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet

Carnaval à la patinoire

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Enfilez votre plus beau déguisement pour une séance de glisse… Les 200 premiers déguisés pourront savourer une crêpe ! .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 30 patinoire@anglet.fr

