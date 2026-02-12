Carnaval à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet
Carnaval à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet mardi 17 février 2026.
Carnaval à la patinoire
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : 2026-02-17
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Enfilez votre plus beau déguisement pour une séance de glisse… Les 200 premiers déguisés pourront savourer une crêpe ! .
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 30 patinoire@anglet.fr
English : Carnaval à la patinoire
