Carnaval à la piscine de l’Hyrôme Chemille Chemillé-en-Anjou

Carnaval à la piscine de l’Hyrôme

Chemille Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Carnaval aquatique à la piscine de l’Hyrôme à Chemillé

Viens t’amuser au carnaval aquatique organisé à la piscine de l’Hyrôme à Chemillé ! Mardi 17 février à partir de 15h

Programme du FESTI COLOR

– 15H FESTI COLOR PLAY

Jeux aquatiques, structure gonflable et relais AQUA COLOR

Maquillages et ateliers créatifs Masques

– 18H FESTI COLOR RUN

LANCER de poudres colorées, devant la piscine, en collaboration avec le CNAAC Triathlon et Natation

Inscriptions limitées à 50 places

-19H FESTI COLOR SWIM

Chrono pour les athlètes avec démonstration des 4 Nages

Evènement unique pour le CARNAVAL 2026, soyez au rendez-vous !

STAND Associations

Maquillages et ateliers créatifs MASQUE

Tarif habituel baignade .

Chemille Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 63 73

English :

Aquatic carnival at Chemillé’s Hyrôme pool

