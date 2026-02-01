Carnaval à la piscine de l’Hyrôme Chemille Chemillé-en-Anjou
Carnaval à la piscine de l’Hyrôme
Chemille Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 20:00:00
2026-02-17
Carnaval aquatique à la piscine de l’Hyrôme à Chemillé
Viens t’amuser au carnaval aquatique organisé à la piscine de l’Hyrôme à Chemillé ! Mardi 17 février à partir de 15h
Programme du FESTI COLOR
– 15H FESTI COLOR PLAY
Jeux aquatiques, structure gonflable et relais AQUA COLOR
Maquillages et ateliers créatifs Masques
– 18H FESTI COLOR RUN
LANCER de poudres colorées, devant la piscine, en collaboration avec le CNAAC Triathlon et Natation
Inscriptions limitées à 50 places
-19H FESTI COLOR SWIM
Chrono pour les athlètes avec démonstration des 4 Nages
Evènement unique pour le CARNAVAL 2026, soyez au rendez-vous !
STAND Associations
Maquillages et ateliers créatifs MASQUE
Tarif habituel baignade .
Chemille Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 63 73
English :
Aquatic carnival at Chemillé’s Hyrôme pool
