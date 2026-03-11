Carnaval à La Roque-Gageac La Roque-Gageac
samedi 14 mars 2026
Carnaval à La Roque-Gageac
La Roque-Gageac Dordogne
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Venez nombreux au carnaval du 14 mars à la Roque-Gageac !
À partir de 14h30, le défilé des enfants suivi d’un gouter offert par les amicales laïques !
Un apéro dinatoire est prévu le soir à partir de 18h30, à la salle des fêtes du Bastié Vitrac
Réservation jusqu’au 06/03/2026 .
La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 20 39 52
