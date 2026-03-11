Carnaval à La Roque-Gageac La Roque-Gageac

Carnaval à La Roque-Gageac

Venez nombreux au carnaval du 14 mars à la Roque-Gageac !

À partir de 14h30, le défilé des enfants suivi d’un gouter offert par les amicales laïques !

Un apéro dinatoire est prévu le soir à partir de 18h30, à la salle des fêtes du Bastié Vitrac

Réservation jusqu’au 06/03/2026 .

La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 20 39 52

