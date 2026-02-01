Carnaval à la Taproom La Taproom Galibot – Forbach

Carnaval à la Taproom

La Taproom Galibot – 5 Rue Jules Verne Forbach Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

La Taproom Galibot se transforme en dancefloor carnaval pour une soirée ambiance année 80. Sortez les paillettes, les déguisements et les looks rétro ! DJ Red Cork aux platines à partir de 19h00. Déguisements bienvenus (et fortement encouragés). Rendez-vous samedi, venez déguisés, venez danser.Tout public

La Taproom Galibot – 5 Rue Jules Verne Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 47 29 59 66 contact@brasserie-galibot.com

English :

The Taproom Galibot is transformed into a carnival dancefloor for an 80s party. Bring on the glitter, masquerade costume and retro looks! DJ Red Cork on the decks from 7pm. Disguises welcome (and strongly encouraged). See you on Saturday, come dressed up, come dance.

L’événement Carnaval à la Taproom Forbach a été mis à jour le 2026-02-13 par FORBACH TOURISME