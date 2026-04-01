Carnaval à l’Estaque Marseille 16e Arrondissement
Carnaval à l’Estaque Marseille 16e Arrondissement samedi 18 avril 2026.
Marseille 16e Arrondissement
Carnaval à l’Estaque
Samedi 18 avril 2026 à partir de 14h30. Parc du Minerve Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’Estaque s’enflamme pour le carnaval des 15 et 16 arrondissements.Enfants
Le quartier de l’Estaque accueillera un carnaval placé sous le signe des couleurs, de la musique et de la convivialité.
Organisé par le collectif Charivari, avec la participation de la Maison du Carnaval , le défilé s’inspirera cette année de l’univers festif de la Nouvelle-Orléans.
Le cortège réunira différents participants chars décorés, fanfare des 15/16, percussions, danseurs, artistes de cirque et échassiers. Habitants, familles et associations locales seront associés à cette manifestation ouverte à tous les publics.
Cet événement vise à favoriser les rencontres et la participation collective dans une ambiance festive et intergénérationnelle.
Rendez-vous au parc de la Minerve jusqu’à l’Espace Mistral.
Mise en scène Charivari .
Parc du Minerve Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40
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English :
L’Estaque is set ablaze for the carnival of the 15 and 16 arrondissements.
L’événement Carnaval à l’Estaque Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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