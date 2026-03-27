Carnaval à Mamers Mamers
Carnaval à Mamers Mamers vendredi 10 avril 2026.
Carnaval à Mamers
Place de la République Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-10 16:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Le Carnaval 2026 sera sur le thème du Far West !
À 14h, départ du défilé des élèves des écoles de Mamers accompagnés du groupe de percussions de l’école de musique Maine Saosnois, de le batucada de Quai de Scène et des chevaux du centre équestre.
Vers 15h00, arrivée sur la Place de la République et procès de Monsieur Carnaval, fabriqué par les enfants. .
Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00
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English :
Carnival 2026 will have a Wild West theme!
L’événement Carnaval à Mamers Mamers a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Maine Saosnois
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