CARNAVAL À NEFFIÈS Neffiès
CARNAVAL À NEFFIÈS Neffiès samedi 14 février 2026.
CARNAVAL À NEFFIÈS
Impasse du Couvent Neffiès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
16h00 Défilé en fanfare avec Lys Band (Départ salle des fêtes).
Puis goûter et mise au bûcher de Monsieur Carnaval (place de l’ancien couvent).
19h00 Apéritif & Soirée dansante par le groupe VIBRATION et restauration sur place (Salle des fêtes). Venez déguisés !
16h00 Défilé en fanfare avec Lys Band (Départ salle des fêtes).
Puis goûter et mise au bûcher de Monsieur Carnaval (place de l’ancien couvent).
19h00 Apéritif & Soirée dansante par le groupe VIBRATION et restauration sur place (Salle des fêtes).
Venez déguisés ! .
Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 15 88 00 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
4:00 pm: Fanfare parade with Lys Band (departure from salle des fêtes).
Then a snack and the stake for Monsieur Carnaval (place de l’ancien couvent).
7:00 p.m.: Aperitif and dance party with the VIBRATION band, and on-site catering (Salle des fêtes). Come in disguise!
L’événement CARNAVAL À NEFFIÈS Neffiès a été mis à jour le 2026-01-19 par 34 OT AVANT-MONTS