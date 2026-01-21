CARNAVAL À NEFFIÈS

Impasse du Couvent Neffiès Hérault

Tarif : – –

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

16h00 Défilé en fanfare avec Lys Band (Départ salle des fêtes).

Puis goûter et mise au bûcher de Monsieur Carnaval (place de l’ancien couvent).

19h00 Apéritif & Soirée dansante par le groupe VIBRATION et restauration sur place (Salle des fêtes). Venez déguisés !

Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 15 88 00 70

English :

4:00 pm: Fanfare parade with Lys Band (departure from salle des fêtes).

Then a snack and the stake for Monsieur Carnaval (place de l’ancien couvent).

7:00 p.m.: Aperitif and dance party with the VIBRATION band, and on-site catering (Salle des fêtes). Come in disguise!

L’événement CARNAVAL À NEFFIÈS Neffiès a été mis à jour le 2026-01-19 par 34 OT AVANT-MONTS